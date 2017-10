Mis tunne on sportlasel, kes aitab oma riigi koondise MM-finaalturniirile? Kindlasti väga ülev. Aga kui talle öelda, et tähtsündmusel pole võimalik siiski mängida, vajuvad suunurgad alla. Just nii juhtub paljude n-ö teisejärguliste korvpalluritega, kes osalevad novembris algavatel MM-valikmängudel.

Teatavasti käib Rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) ja Euroliiga sõda endiselt täie hooga. Vastasseisus on nüansse tohutult palju, aga laias laastus on seis endine – Euroliiga ei tee valikmängude ajaks pausi. Maailma tugevaima klubisarja NBA vastu ei ürita FIBA isegi võidelda.

Mõlemad pooled on teinud ettepanekuid, et patiseis lahendada, aga normaalsest dialoogist on asi veel kaugel.

Suvel mängimine meeldis