Sügis on käes ning kaugel see talvgi enam on. Kiiruisutajate mekas Inzellis tehti septembri keskpaigaks jää valmis ja selle ala tegijatel käib töö täie hooga. Seal resideerub ka olümpiasihiga harjutav Saskia Alusalu, kes parandas kohe esimesel võistlusel Eesti rekordit.

Saksamaa kagunurgas, maaliliste Alpide keskel asuv Inzell on aastaid (esimest korda hooajal 2011/12) olnud Alusalu koduks. Seal on koos kirev seltskond ning plussi lisab asjaolu, et ettevalmistusperioodil korraldatakse hulgaliselt kontrollvõistlusi. MK-sari läheb lahti alles novembri keskpaigas ning sisuliselt kuu aja jooksul sõelutakse välja kõik Pyeongchangi taliolümpiamängudele – mille avamiseni jääb ainult natuke üle nelja kuu – pääsevad kiiruisutajad.

Olümpiavalemis on palju muutujaid

23aastane Alusalu ütleb, et tema põhidistantsid on endised: 3000 meetrit ja ühisstardist sõit. Just neil üritab ta teenida pileti Lõuna-Koreasse. Mõlemal distantsil pääseb olümpiale kõigest 24 sportlast. Ning Alusalu üllatab vestluspartnerit teatega, et ta polegi OM-kvalifikatsiooni tingimustes näpuga täpselt järge ajanud.