Nii Raja kui ka Endrekson, kes mõlemad on võitnud tiitlivõistlustelt 11 medalit, tõdesid, et liiga erilist tunnet pole. "Maailmameistriks pole me tulnud, olümpiavõitjaks samuti mitte. Kui mõni nende võistluste kuld oleks olemas, pakuks medalirivi rohkem rahuldust," tõdes Endrekson tüünelt.

Naasis Pärnu tiib Tõnu Endreksoni ja Allar Raja ning treener Mati KIllingu näol. "Noorematel meestel (mulgid Kaspar Taimsoo ja Kaur Kuslap - toim) on vaja maailmas ringi vaadata. Meie Tõnuga oleme ammu pereinimesed ja tulime rõõmuga koju," lausus muheldes Raja, kes haaras pärast turvaalalt väljumist ja puhkpilliorkestri tervuitushelide kuulamist lennujaama vastu tulnud abikaasa ja pisitütre enda embusse.

Selge see, et aastaid maailma tipus püsinud mehed on trenni teinud küll, kuid Endreksoni hinnangul saaks kevadise ettevalmistusperioodi pealt veel veidi juurde panna.

MMil sõitnud koosseis sai kokku alles küllalt viimasel minutil ning Raja mõtiskles: "Nii keerulist hooaega polegi olnud. Tundus, et teised on kiiremad ja tugevamad, asi võinuks kokku kukkuda. Kõva asi, et tulime sellest olukorrast välja!"

Endrekson jätkas: "Hooaja algus oli keeruline, EM ebaõnnestus täielikult. Aga lõpp hea, kõik hea!"

Raja tunnistas, et ka kaugel Ameerikamaal oli esimese stardini kõik ebakindel. "Saime kohapeal kätte paadi, millega sõitsime ka Rio olümpial (Eesti võitis mullu sealgi mäletatavasti pronksmedali - toim). Sellega harjumine võttis teatud asjaolude, eelkõige suure palavuse tõttu, loodetust kauem aega. Ent niipea, kui eelsõidus oli start antud, oli igal mehel mugav töötada. Ootused kasvasid võistluse käigus kiirelt ning poolfinaali järel mõtlesime juba medalist."

Endrekson meenutas, et finaali esimesel poolel valdas paatkonda košmaarne tunne, mingi kotermann oli sees ja alust ei saadud liikuma (Eesti oli esikolmikust väljas). "Üks otsimine käis, kuid pärast tuhandele meetrile jõudmist aga hakkas paat jooksma."

Raja kiitis kõrvalt: "Tõnu on sama kiire tõmbaja kui jutumees. Tänu temale tegime lõpukiirenduse ja hakkasime tõeliselt tihedalt tõmbama."

Kui tavaliselt sätib paatkonna rütmi eessõudja Taimsoo, siis Endreksoni sõnul ei teadnud kaaslane seekord üldse, millisel kohal täpselt asutakse. "Karjusin teistele: läheb!" muheles neljase kogenuim liige. Tiimis on kokku lepitud, et tempomuutustest-kiirendustest antakse üksteisele valjult teada, et spurti alustaksid kõik korraga.