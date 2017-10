"Vana sõber on parem kui kaks uut. Kalev vältis 2017. aasta suvel suuri vapustusi. Ainus tuntav kaotus oli Vitali Ljutõtši lahkumine Krasnojarskisse. See-eest saadi endale Bojan Subotic ning meeskonda naasis pikalt Itaalias mänginud eestlasest legend Kristjan Kangur. Alar Varraku meeskond püüab tulemusi parandada kokkumängu ja sisemiste ressursside arvelt," kirjutas Ühisliiga koduleht.

Autor toob välja asjaolu, et Ühisliigas algusest peale osalev Kalev pole kordagi jõudnud play-off'i ning ta küsib, kas see õnnestub nüüd?

Play-off'i nimetab hooaja eesmärgiks ka peatreener Alar Varrak. "Püüdsime end tugevdada - säilitasime liidrid ja värbasime mõne uue tugeva mängija. Mängime tänavusest hooajast oma legendaarses Kalevi spordihallis ning loodan, et see toob meile edu ja lisamotivatsiooni."