Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja, augustis Barõssavi BATEst lahkunud Artur Pikk loodab mõne kuu pärast siirduda Inglismaale.

Tõsi, jutt ei käi meistri-, vaid tugevuselt kolmandast liigast. "Olin nädal aega testimisel, tegin nendega trenni ja meeldisin nende treenerile. Tol hetkel oli BATEga diili raske teha," rääkis Pikk Fleetwood Townis käigust soccernet.ee-le.

"Fleetwoodil oli vaja oma vasakkaitsja maha müüa, et saaksin nendega liituda ja mängida. Kõik oli okei, aga praeguse seisuga on see jaanuarisse lükatud."

Refereeritud artikli täistekst soccernet.ee-s.