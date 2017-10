„Mul on kroonilised peavalud. Olen aastate jooksul saanud palju peavigastusi ning mu pea valutab iga päev. See kestab juba viis aastat,“ jätkas ta. „Asi läheb aja jooksul pidevalt hullemaks. Olen läbinud lugematul hulgal teraapiaid ja taastusravisid. Vahel tunnen, et see valu tapab mu.“

2018. aasta olümpia suunas vaatas Turski veel mõne kuu eest lootusrikkalt: „Olen õppinud, et olen võitleja, kes on kõigest sellest jagu saanud. Tunnen, et mul on spordile väga palju anda. Tahan saavutada tulemuse, mis eelmine kord saavutamata jäi. Tean, et mu peaprobleem on tõsine, kuid olen selle kiuste varemgi palju saavutanud. Olen võitleja, ehk isegi hullumeelne võitleja,“ tõdes ta intervjuu lõpuks.

Kahjuks unistus ikkagi purunes. Nüüd selgitas Turski, et just vigastused ja peavalud on karjääri lõpetamise otsuse peamised indikaatorid. „Igapäevane peavalu on piisav, et inimene hulluks ajada. Olen üsna kindel, et karjääriga jätkates ei kaoks need kuskile,“ ütles ta. „Lisaks on olnud mul neli suuremat põlveoperatsiooni, üks pankrease lõikus, metallplaate on paigaldatud mu kätesse ja sõrmedesse.“