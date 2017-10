Eesti tippsportlastel jääb hobide jaoks vähe aega, ometi on päris paljudel põnev harrastus. Näiteks keskmaajooksja Andi Noot on kirglik metsa- ja ujuja Martin Allikvee kalamees, tõstja Mart Seim kokkab, jalgpallur Karl Mööl mängib malet ja suusataja Aivar Rehemaa sõidab purjelauaga.

Suure tõenäosusega kujuneb see amet Noodale põhitööks. Peatselt kavatseb ta luua oma firma. „Praegu oleme vastu võtnud juhuslikke pakkumisi,“ nendib 24aastane sportlane.

Noot möönab, et tema hobi nõuab kõigi ettevaatusabinõude täpset täitmist. „See on üks ohtlikemaid ameteid,“ arutleb ta. „Kui midagi juhtub, satud haiglasse või kabelisse. See ei ole nali, kui puu pähe kukub. Tuleb olla väga hoolas ja kanda turvavarustust – kiivrit, prille, saapaid.“

Samas näeb Noot hobis rohkem positiivseid külgi. „Ainult jooksuga ei jõua kuhugi,“ sõnab ta. „Metsas tegutsemine on üldkehalise ettevalmistuse ja aeroobse töö eest. Üritan sinna minna igal võimalusel. Kui nädalavahetusel võistlusi pole, pühendun metsandusele,“ lausub kergejõustiklane, kes tahab purustada kõik Eesti keskmaajooksu rekordid.

Rehemaal kaks ägedat hobi – purjelauasõit ja motokross

Eesti suusakoondise pikaaegsel esinumbril Aivar Rehemaal on koguni kaks hobi: purjelauasõit ja motokross.

Surfihuvi tekkis Rehemaal juba maast madalast. „Mu isal oli purjelaud,“ räägib 35aastane sportlane. „Vanasti oli see nii suur jurakas, et tuli kahe mehega vee äärde vedada. Praegu on laud ja puri kerged.“

Rehemaa tegeleb hobiga Võrtsjärvel. Naljaga pooleks võib öelda, et seal on ta tabanud kaks kärbest ühe hoobiga – surfates koges vägevat adrenaliinilaksu, ühtlasi tutvus oma abikaasa Annikaga.

Rehemaa on purjelauasõiduga tegelnud kümme aastat. „Tippkiirus on olnud 50 kilomeetrit tunnis,“ märgib ta. Ja selgitab hoogsalt: „Vee peal tundub see küllaltki suur kiirus.“

Suusataja kinnitusel on surfamine ohtlik, kuid mitte nii ohtlik nagu motokross, mida ta on harrastanud kevadeti. „Kui lähen tsikliga sõitma, hoiab naine hinge kinni. Kui käin surfamas, siis ta ei pabista,“ lausub Rehemaa.

Mööl mängib läbi Kerese partiisid

Nõmme Kalju jalgpallur Karl Mööl, kes on esindanud ka Eesti koondist, hakkas malet mängima juba pisikese poisina.

Mööl sai malepisiku vanaisalt. „Olin vist viieaastane, kui esimest korda nuppe tõstsin,“ meenutab ta muheldes. „Vanaisa tegeles kirimalega ja ta on tulnud Eesti meistriks. Algul oli huvitav kõrvalt vaadata. Ühel hetkel hakkasin ise maleraamatuid uurima. Kui mul on aega, mängin läbi Paul Kerese partiisid.“

Ametlikel maleturniiridel pole Mööl veel osalenud. „Gümnaasiumi ajal mängisin klassidevahelisel turniiril,“ lausub 25aastane sportlane. „Nüüd mängin sõpradega ja vahel suvaliste inimestega internetis.“

MEENUTUS: Pisike Karl Mööl istub vanaisa süles ja tõstab malenuppe. (Erakogu)

Mööl leiab malel ja jalgpallil küllalt palju puutepunkte, eelkõige just strateegilise mõtlemise osas. „Jalgpallis tuleb väga kiirelt mõelda, kuhu sööt panna. Males tuleb käike ette näha ja vigu vältida. Mida kavalamaid kombinatsioone oskad teha, seda parem,“ arutleb vutis kaitsemängijana leiba teeniv Mööl.

Tema kinnitusel on male jalgpallile igati mõnus vaheldus. „Arvan, et male on mõttemängudest üks keerulisemaid, kui mitte kõige keerulisem,“ nendib Mööl ja asetab selle bridžiga ühele pulgale.

Mart Seim valmistab pastat, milles on kana ja kukeseened

Tunamullu Eesti parimaks meessportlaseks valitud tõstja Mart Seimi (pildil) hobi on kokkamine.

150 kilo kaaluv atleet teeb tervislikke ja isuäratavaid hõrgutisi. „Sügisel on mu lemmiktoit pasta, kuhu panen kana, kukeseened ja oliivid. Sportlase pasta on ikka midagi muud, kui väljas ostetud pasta – selles on liha osakaal päris suur,“ rõhutab ta.

Reeglina kaks korda päevas harjutav Seim saab praest kõhu korralikult täis, magustoitu ta endale ei valmista. „Tavaliselt on portsjon nii suur, et kui selle ära sööd, siis muud ei tahagi,“ räägib 26aastane sportlane.

Kokkamine on Seimi sõnul tore hobi, kuid väga tihti tal selleks aega ei ole. „Hea toidu tegemine võtab kaua aega. Kodus kulub mul söögi valmistamiseks tund või poolteist.“

Praegu treenib Seim Ukrainas, timmides tippvormi novembri lõpus USAs algavateks maailmameistrivõistlusteks. „Laagris on lihtsam,“ räägib ta. „Kui hommikul ärkad, on söök juba laual. Siin on väga head toidud.“

Hobi viib Allikvee Soome kala püüdma

Eesti parim meesujuja Martin Allikvee käib iga aasta mitu korda kala püüdmas. Viimati võttis ta spinningu kätte eelmisel nädalal Soomes.

Hobi tekkis siis, kui Allikvee 7-8aastase poisina isa kutsel esimest korda kalavetele siirdus. „Väga tihti ei saa minna, tavaliselt teen seda pärast tiitlivõistlusi,“ selgitab mullu Rio de Janeiro olümpiamängudel osalenud ujuja. „Selleks on vaja paar päeva aega. Nüüd tulin just kaitseväest ja mõtlesin, et käin ära.“

SAAK: Need kaks haugi püüdis Martin Allikvee paar aastat tagasi. (Erakogu)

Nii sõitiski Allikvee koos isa, venna ja papa semudega Helsingisse, Soome pealinnast liiguti veel 100 kilomeetrit edasi. „Kalapüüdmine on spordile mõnus vaheldus, saan mõtted igapäevastelt tegemistelt mujale viia. Paadis istumine ja õngitsemine annab omamoodi emotsiooni. Isegi siis, kui kala ei näkka. Aga kui saak on hea, tunnen topeltrõõmu.“

Kalapüügis on Allikvee isiklikud tippmargid muljetavaldavad: 2015. aastal püüdis ta kahe päevaga 25 haugi, suurim väljatõmmatud kala on olnud viiekilone.

Kalastamist võib nimetada ka Eesti tippkergejõustiklaste – 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi ja odaviskaja Magnus Kirdi – hobiks. Nemad tegelevad sellega sügisel, kui spordis on lühike hingetõmbepaus.

Zirki huvitab mootorite maailm

Eesti ujumise säravaim tulevikulootus Kregor Zirk hoiab end kursis mootorite maailmas toimuvaga. Ta on ralliautos kihutanud kaardilugeja kohal, ent loodab kunagi rooli istuda.

„Autoteema huvitab mind,“ jutustab Zirk. „Mulle meeldib nii ralli kui ka vormel 1. Jälgin neid nii palju, kui jõuan. Autoralli MM-etapi ajal vaatan vaheaegu ja proovin uudistega kursis olla.“

Zirk käis juba pisikese poisina ralliradade ääres. „Kui olin nelja–viieaastane, läksin isaga Soome WRC rallile,“ märgib ta. „Arvan, et seal saingi väikse pisiku külge. Viimastel aastatel on jälle suur huvi olnud.“

KIIVER PEAS: Roolis on Siim Liivamägi, kaardilugeja kohal ujuja Kregor Zirk. (Erakogu)

Eelmisel suvel istus Zirk Siim Liivamägi kõrval kaardilugeja kohal. Mõistagi tuleb nüüd esitada legendaarne küsimus: mis tunne oli? „Üpris vinge,“ vastab ta naerdes. „Varasemat kogemust mul ei olnud, olin ainult karti proovinud. Ralliautos sõitmine on hoopis midagi muud, kui mõnes teises masinas sõitmine. Samas polnud see WRC auto, WRCs võib päris hull olla!“

Zirk ihkab rallipiloodina gaasipedaalile vajutada. „Mul on väike unistus – kunagi võiks ka ise rooli istuda. Aga ei tea, millal ja kus. Praegu teen juhilube. Tulen 7. oktoobril koju ja 9. oktoobril on sõidueksam,“ räägib 18aastane tartlane, kes jätkab tippupürgimist Türgis baseeruvas profiklubis.

Leila ja Lily Luige hobi on maalimine

Kolmikõdedest pikamaajooksjad Leila, Lily ja Liina Luik on mitmekülgsed inimesed. Näiteks Leilal ja Lilyl on kadestamisväärne kunstianne.

Rasketeks jooksutreeninguteks tuleb end kokku võtta, tahtejõu musternäide on ka maalimine. „Ärkan natuke varem, söön kõhu täis ning siis jääb paar tundi maalimiseks,“ rääkis Leila mõni aasta tagasi Õhtulehele. Ta lisab muigamisi: „Valmis töid on juba nii palju, oleks vaja rohkem reklaami, et inimesed teaks neid osta. Kui kellelgi on sünnipäev, olen mõne ikka kingiks viinud.“