Tänavuse autoralli MM-hooaja lõpuni jääb veel kolm rallit ja juba jaanuaris algab uus tšempionaat. Ometi on järgmise hooaja eel palju lahtisi otsi, teiste hulgas pole kindel ka valitseva maailmameistri Sebastien Ogier’ tulevik.

Tänavu M-Spordi värvides kihutav mees plaanis tegelikult enne Kataloonia rallit lepingutele allkirjad panna, kuid asjad on ikkagi venima jäänud. „Lootsin, et olen praeguseks ajaks otsuse langetanud, kuid asjad pole mitte kellegi jaoks lihtsad,“ vahendas wrc.com prantslase sõnu.

„Me kõik sõltume suurtest organisatsioonidest või tehastest, kus ei võeta otsuseid vastu kuigi kiiresti. Seetõttu venivad läbirääkimised üsna pikaks. Ütleme nii, et see pingpong on sujunud aeglasemalt, kui ootasime.“