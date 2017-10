Viimase vooru eel tabeli tipp selge: Saksamaa pääseb 27 punkti ja alagrupi võiduga MMile, Põhja-Iirmaa lõpetab 19 punkti ja teise kohaga. Iirlased jahivad kohta play-offis, kuhu pääsevad üheksa alagrupi kaheksa parimat teise koha meeskonda.

Aserbaidžaan – Tšehhi 1:2

Põhja-Iirimaa – Saksamaa 1:3

San Marino – Norra 0:8

Tabel: 1. Saksamaa 27 punkti, 2. Põhja-Iirmaa 19, 3. Tšehhi 12, 4. Norra 10, 5. Aserbaidžaan 10, 6. San Marino 0

E-alagrupp:

Päeva avamatšis võitis Poola 6:1 Armeeniat ning kolm väravat kanti Robert Lewandowski nimele, kes tõusis 50 koondise kasuks löödud väravaga Poola kõigi aegade suurimaks skooritegijaks. Taani alistas 1:0 Montenegro ning võib endiselt viimase vooruga tabeli tippu kerkida. Rumeenia sai probleemideta 3:1 jagu Kasahstanist.

Deadly for Bayern, deadly for Poland. Robert Lewandowski. One of the top 5 strikers in the world imo. pic.twitter.com/fwpkMnRMId