Eesti jalgpallikoondis purustas Lõuna-Portugalis Algarve staadionil toimunud MM-valikmängus 6:0 Gibraltari. Peatreener Martin Reim pakatas mängu järel mõistagi rahulolust. Martin, täna tuli pakist siis trumpäss?

"Jah. Joonas oli tubli ja tegi oma plaanitud töö väga hästi. Seda me lootsime temalt ja nägime, et tal on selleks eeldusi. Arvan, et ta ise nautis ka seda positsiooni." Miks selline otsus üldse tuli?

„Joonas on õhus tugevam [kui Henri Anier] ja kuna meie mänguplaan oli palju palle viia ka äärtelt tsenderduste näol kasti, siis meil oli vaja õhujõudu. Teadsime, et Gibraltari kaitsjad ei ole väga tugevad peapallides. Kuna Joonasel on ka kiirus olemas, siis ta suutis ka liini taha läbisöötudele liikumisi teha.“

Kas Zenjovi vahetus oli ennetava iseloomuga?

„Enne mängu lõppu tavaliselt järgmisele ei mõtle, aga 3:0 seisu pealt sai natuke mõelda, et vaja ründajaid hoida järgmiseks mänguks, kus tuleb palju jooksmist ja tööd. Luts ja Zenjov on nüüd kindlasti natuke värskemad kui nad oleks olnud terve mängu puhul.“

Kas Bosnia vastu näeme Tamme uuesti?

"Arvan, et ta ei alusta põhis, sest kindlasti oli see koormus talle selle hooaja peale harjumuspäratult suur. Keskkaitses on liikumist ja pikemaid jookse kindlasti vähem. Aga ta on võimeline tulema sisse hiljem." Kui järgmine koondise nimekiri tuleb, siis leiame Joonase nime juab ründajate lahtrist?

(naerab) "Peame tegema eraldi lahtri, kus on kaitsjad ja ründajad koos või tegema eraldi pika nimekirja. Joonas on ikkagi keskkaitsjana valikus. Okeaania mängudes, kuhu paljud välismängijad ei saa tulla, siis on meil teda vaja ka keskkaitses." Kas mängu alguses läks pingil ärevaks ka? Gibraltar tabas esimestel minutitel posti ja üldse mäng oli natuke rabe.

„Esimesed 10 minutit mängupildiga väga rahul ei olnud. Terve mäng ei tulnud kõik nii ladusalt. Mängupilt oli Küprose vastu ehk isegi paremini kontrolli all. Palju oli valesööte ja kiirustamisi. Tahtsime liiga kiiresti palli ette viia.