"Doktor, ma nägin unes, et olin inimsööjate pealik ja me sõime kogu suguharuga mu naise ära," räägib mees psühhiaatrile.

"Oh, ärge selle pärast nüüd küll muretsege," lohutab arst. "Unes võib ju kõike näha."

"Ah nii, doktor. Sel juhul seletage mulle, kuhu mu naine on jäänud?!"