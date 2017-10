M-Spordi rallimeeskonna pealik Malcolm Wilson ütles pärast Hispaania ralli lõppu, et jäi nädalavahetusega väga rahule. M-Spordi pilootidel Sebastien Ogier'l ja Ott Tänakul on kaks etappi enne MM-sarja lõppu kaksikjuhtimine ja meeskondlikus arvestuses ollakse ülilähedal MM-tiitlile. Edu Hyundai ees on 83 punkti ning kahe ralli peale on M-Spordil vaja tuua finišisse vähemalt üks auto. MM-sarjas osaleb neli meeskonda ja igal etapil toovad meeskondlike punkte vaid iga tiimi kaks paremat pilooti. Kui Ogier, Tänak ning M-Spordi kolmas piloot Elfyn Evans Suurbritannias ning Austraalias ei katkesta, läheb M-Spordile meeskondlikusse arvestusse vähemalt üks seitsmes koht, mis annab tabelisse juurde kuus punkti. Vaja on aga vaid nelja silma.

"Oli fantastiline nädalavahetus. Hea küll, me ei võitnud - Sebastien oli teine ja Ott kolmas - aga väga palju paremaks minna ei saa. Kasvatasime üldarvestuses edu nii sõitjate kui ka tiimide seas ning Ott tõusis sõitjate arvestuses teiseks. Me ei uskunud hooaja alguses, et kaksikjuhtimine võimalik on," lausus Wilson.

"See näitab, kui head tööd terve meeskond teinud on. Sebastieni tulek M-Sporti on kõigile andnud hea tõuke. On hea teada, et suudame endiselt võita," lisas ta. Sõitjate arvestuses on Ogier'l 198 punkti, Tänak on 161 silmaga teine ning Hispaanias katkestanud Hyundai esipiloodil Thierry Neuville'il on kolmandana 160 punkti.