2. Kas Ühisliiga jõujoonte osas on midagi uut?

Kalev vajab ühtlasemat tegutsemist. Peatreener Alar Varrak leidis hooaja alguses kaks eriilmelist viisikut - ühega neist alustas, teisega tõi juurde kogemust. Täna viisid esimesed vahetused aga meeskonna rütmist välja ning edaspidi polnud viisikutest enam juttu. Tuumik, kellega juhendaja püüdis läbi ajada, kuivas päris väikeseks. Kalev vajab hiljemalt 23. oktoobri kodumänguks Permi Parmaga, et põhirotatsiooni kuuluks 9-10 meest ja nad kõik suudaks ühtlaselt tegutseda.

Kalevi tänane nõrgim lüli oli leedulane Martynas Mažeika, kelle väljakule tulles hakkas ladusalt veerenud mänguvanker allamäge veerema. Peatreener Alar Varrakul ei jäänud üle muud, kui kasutada päris suure osa ajast väljakul koos Branko Mirkovici ja Sten-Timmu Sokku. Martin Dorbek ei saanud mänguaega, Mažeika mänguminute arv piirduski neljaga. Pikisilmi oodatud teravat tagamängijat läheb vaja, Mažeika on tiimis katseajaga.

Ilmselt mitte. Lokomotiv-Kubani koosseisus on kamaluga kvaliteetseid mängijaid ning nad olid võimelised nii individuaalselt kui ka võistkondlikus plaanis kalevlasi üle mängima. Nagu igal hooajal, peab ka tänavu juhtuma väiksemat või suuremat sorti ime, kui keegi keskmikest või autsaideritest suudab alistada mõne suure viisiku (CSKA, Himki, Lokomotiv-Kuban, Unics, Zenit) meeskonna, kui "suurt" just parajasti mõni vigastusteepideemia ei kummita.

Kalev peab teisipäeval mängu koduses meistriliigas Pärnu Sadamaga, Kuban alustab päev hiljem EuroCupi turniiri võõrsil Limogesi vastu. Huvitav on asjaolu, et Ühisliigas on mõlema meeskonna järgmine vastane Kaasani Unics - Kalev kohtub Tatarimaa esindusega 15. oktoobril võõrsil, Kuban aga 21. oktoobril kodus.