"Vastas oli Euroopa tipptasemel meeskond, kes võiks mängida ka Euroliigas. Niisugust kaitset ei kohta iga päev ka VTB liigas," tõdes Eesti korvpallimeistri BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pärast 62:88 allajäämist Krasnodari Lokomotiv-Kubanile.

"Vastas olid agressiivsed, füüsiliselt tugevad, kiired mehed. Meil oli raskusi korralike viskekohtade leidmisega, lisaks tegime 20 pallikaotust, millest paljudeks vastane sundis meid. Tõele au andes on Kuban meist parem sats," lisas Kalevi loots.

Varraku hinnangul suutsid tema hoolealused nagu võrdne võrdsega mängida päris alguses ja teise veerandaja lõpus. "Pärast korralikku algust tekkis tagamängijatel raskusi õigetele positsioonidele jõudmisega. Saatsin väljakule kaks mängujuhti ja kaks pikka, see toimis viieminutilise perioodi jooksul ja lõi vastase rütmist välja. Kuid pärast vaheaega see enam ei toiminud - tegime paar pallikaotust, vastati korviga ja nii ta läks."

Kalev ei suutnud täna tervelt neljal korral vastase rünnaku järel oma väljakupoolel palli audist korrektselt välja sööta ja kaotas selle. "See pole kuidagi vabandatav. Üks-kaks korda pressingu vastu ikka juhtub, aga neli korda... Noorteklassis ka ei eksita nii palju," vangutas Varrak pead.

Et katseajal olev, Saksamaalt pakkumise saanud leedulane Martynas Mažeika on meeskonnast lahkumas, tõuseb niigi õhus olev veel ühe tagamängija teema veelgi teravamalt päevakorrale. "Turul mängijaid on, aga kes treeneritele meeldivad, ei vasta praegu meie rahakotile," tõi Varrak välja igiammuse probleemi. "Meil pole mõtet võtta suurema raha eest mängijat, kes pole Mažeikast parem. Veidi on õnne ka vaja. NBAs hakatakse mehi meeskondadest välja arvama, tavaliselt tekib siis maailmaturule umbes 20 tagamängijat juurde. Mõni mees võib tugevas Euroopa klubis olla katseajaga," andis juhendaja taas mõista, et soovitakse hea hinna ja kvaliteedi suhtega mängijat.