Ameerika jalgpalli profiliigas ehk NFLis ei saada endiselt üle ega ümber nn hümniskandaalist. Täna sattus meedia keskmesse Margus Hundi koduklubi Indianapolis Coltsi matš San Francisco 49ersiga.

Nimelt laskusid mitmed San Francisco mängijad kohtumise eel kõlanud USA hümni ajal ühele põlvele, millega protesteeritakse rassismi vastu. Seejärel võttis asi aga ootamatu pöörde, sest publikus olnud riigi asepresident Mike Pence lahkus omakorda protesti märgiks staadionilt.

„Palusin Pence’il staadionilt lahkuda, kui mõni mängija põlvitab ja meie riigi vastu lugupidamatust näitab,“ selgitas president Donald Trump Twitteris. Pence lisas omalt poolt: „Lahkusid Coltsi mängult, sest president Trump ja mina ei austa ühtegi sündmust, kus ollakse lugupidamatud meie sõdurite, lipu ja rahvushümni vastu.“

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2017

We were proud to stand - with all our @Colts - for our soldiers, our flag, and our National Anthem 🇺🇸 pic.twitter.com/mkZiKMkPDD — Vice President Pence (@VP) October 8, 2017

I stand with @POTUS Trump, I stand with our soldiers, and I will always stand for our Flag and our National Anthem. pic.twitter.com/B0zP5M41MQ — Vice President Pence (@VP) October 8, 2017