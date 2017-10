Ameerika jalgpalluri Margus Hundi koduklubi Indanapolis Colts teenis hooaja teise võidu, kui koduväljakul saadi lisaaja järel 26:23 jagu San Francisco 49ersist.

Juba teist korda sellel hooajal läks Coltsi matš lisaajale, esimesel juhul jäädi lõpuks Arizona Cardinalsile alla. Täna suudeti aga 23:23 lõppenud normaalaja järel võit ikkagi koju tuua. Hunt sa statistikasse ühe vastase maha murdmise.

May have not been pretty, but we got it done. 💯 @Colts pic.twitter.com/ChRzvVFaHX