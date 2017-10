Дорогие друзья! Субботним вечером состоялся международный футбольный матч на грозненском стадионе @akhmat_arena «Ахмат-Арена». Встречались звёзды итальянского и российского футбола - команды «Клуб Италия Мастер» и «Лидер- 65». Мы посвятили матч юбилею Национального лидера и Президента России Владимира Путина. В составе итальянского Клуба играли Сальваторе Скилаччи, @ravanelli Фабрицио Раванелли, Кассетти Марко, @maxoddo76 Оддо Массимо, Росси Паоло и др. А тренер команды «Лидер-65» @gazzaev.valery Валерий Газзаев вывел на поле ветеранов российского футбола @vgkarpin Валерия Карпина, Александра Кержакова, @shirokovrn Романа Широкова, Рашида Рахимова, @timur_18 Тимура Джабраилова и др. Конечно, прекрасную игру показали наш дорогой гость, легендарный @ronaldinho Рональдиньо, @minkavkaz министр Правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Все наши футболисты играли достойно. Мне Валерий Газзаев оказал высокую честь быть капитаном команды. И наконец, самая приятная минута - счёт матча 6:3! У нас голы забили Лев Кузнецов, Александр Кержаков, @lord_095 Магомед Даудов, Роман Широков, Роналдиньо. Хочу обрадовать, что я имел огромное счастье забить в матче, посвящённом Владимиру Владимировичу, гол в ворота итальянцев! На стадионе царила праздничная обстановка. Все трибуны были заполнены. Перед началом матча исполнили гимны Италии, России и Чеченской Республики. Во время игры на одной из трибун появился портрет Владимира Путина площадью 1800 квадратных метра. После финального свистка небо над «Ахмат-Ареной» озарили огни красочного салюта! #Кадыров #Путин65 #Россия #Чечня #Италия #Футбол

