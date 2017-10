Tennise Eesti naiste esireket Anett Kontaveit (WTA 35.) kaotas täna Linzi WTA-turniiri avaringis 6:7, 3:6 rumeenlannale Mihaela Buzarnescule (WTA 105.). Allpool olevast videost on näha kohtumise matšpalli.

Kui hooaja esimene pool oli eestlanna jaoks edukas, siis teine poolaasta on tal kiiva vajunud. Nii on Kontaveit viimasest üheksast mängust kaotanud suisa kaheksa.

#Linz: 29 y.o. Mihaela Buzarnescu after her win over Kontaveit is at live NCH rank of 98 (Race 93). pic.twitter.com/2Fadqa6SRE