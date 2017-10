Eesti jalgpallikogukonna juht hoiab sarnaselt fännidele pingsalt silma peal 19aastasel Fulhami poolkaitsjal Mattias Käidil. "Meie jaoks on üks olulisemaid küsimusi: mis saab Mattias Käidist edasi? Kas ta suudab selles klubis murda põhimeheks? See on meeskond, mis toob palju mängijaid väljastpoolt. Kui ta sinna ei pääse, siis kus tema karjäär jätkub?"

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak tõdes pärast MM-valikturniiri lõppu, et koondis on suutnud lahendada viimaste aastate ühe tõsisema probleemi: kuidas mängida ilma Konstantin Vassiljevita. Muuhulgas tuli pärast Bosnialt ja Hertsegoviinalt saadud 1:2 kaotust juttu ka peatreeneri Martin Reimi võimalikust uuest lepingust ja 19aastase Mattias Käidi tulevikust.

Pohlak jätkas arutelu: "Mattias on kahtlemata üks huvitavamaid mängijaid, kui vaadata kogu kergust, millega ta platsil tegutseb ja liigub. Kui tal õnnestuks oma karjääri juhtida parimal võimalikul moel, siis usun, et ta võib jõuda väga kaugele. Aga ma pole kindel, kas Inglismaal ja selles klubis on läbimurre võimalik. Võib juhtuda, et ta pole päris Inglismaa stiilis mängija – ta on pigem selline kerge kondiga ja meenutab Kesk-Euroopa tippmängijat. Samal ajal võib tugeva ja jõulise mängu juures enese koolitamine olla igati positiivne."

Üldiselt on Pohlaku arvates Eesti koondis ühtlaselt mehitatud, kuid ründajate valikusse ootaks ka tema uut verd. "Milline on täna platsil kõige põletavam küsimus? Äkki sellise Euroopa klassiga ründaja puudumine, kes suudab üksi vastaste kaitset pinge all hoida. Aga kui võtta meie üldist taset, siis meeskond on pigem ühtlaselt mehitatud. Ei ole vajadust kedagi kritiseerida," sõnas ta.

MM-valiksarja kokku võttes tõdes Pohlak, et liiguti õiges suunas. "2017. aasta lõpufaas oli hea. Ei saa öelda, et tänane (eilne - toim) mäng midagi ära rikkus, aga teiselt poolt, süües kasvab isu – meil oli seni tänavu ainult üks kaotus. Kõik tahtsid täna (eile - toim) enamat. Ei saa öelda, et lõpp hea, kõik hea. Siiski arvan, et mängisime sportliku taseme välja."

Peatreeneri Martin Reimi leping kestab aasta lõpuni. Mis saab edasi? "Olen oma kalendrisse lisanud kohtumise Martiniga ja kõigi teiste treeneritega." Kui pikka lepingut jalgpalliliit uuel aastal ametisse asuvale peatreenerile pakub? "Pikalt oleme treeneritega teinud kaheaastaseid lepinguid, (Arno) Pijpers oli ilmselt viimane, kellel oli nelja-aastane. Ma kohe ei vasta, sest peame selle üle mõtlema."

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. (LAURA OKS)

Laias laastus võis Pohlaku jutust välja lugeda, et Reimi ja ülejäänud treeneritetiimi tööga ollakse rahul:

"Mängulise poole areng on kõige tähtsam. Oleme leidnud selgelt oma käekirja. Võimalik, et selle käekirjaga läks juba liiga hästi ja täna (eile - toim) tehti mängu käigus väljakul üsna jõulisi muudatusi. See kõik ongi ju harjutamine. Kõigepealt mängime tänavu need viis mängu ära ja meil on, mille pealt uude aastasse ja valiktsüklisse edasi minna. Jalgpallis muutub kõik väga kiiresti. Kui hiljuti see oli, kui asjad olid halvasti? Kui kiiresti jõuame sellesse faasi, kus usume, et pigem oleks pidanud näiteks Bosniat võitma."

Pohlak selgitas, et sarnaselt tänavusele novembrile ei näe Eesti koondist Lillekülas mängimas ka märtsis, sest jalgpalliliidu eesmärk on säästa staadioni muru augustis toimuvaks UEFA Superkarika finaaliks.