Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallikoondise fännid süütasid eile Lillekülas peetud MM-valikmatši 14. minutil pürotehnika, viskasid põlevad tõrvikud murule ja lahkusid ise staadionilt. Trahvi saab nii Eesti kui Bosnia ja Hertsegoviina alaliit.

„Ilmselgelt protesteeris see seltskond oma jalgpalliliidu vastu, tõenäoliselt ka koondise vastu. Kätlemise ajal oli näha, et mängijad on närvilised. Ju nad oskasid seda oletada. Arvan, et see võis olla ka põhjus, miks (Edin) Džeko ja mõni teine juhtiv mängija alguses pingil olid,“ arutles juhtunu üle Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.

Bosnia ja Hertsegoviina fännide protestiaktsioon Lilleküla staadionil. (Martin Ahven)

Kuni 14. minutini kostus Bosnia tribüünilt katkematut laulu, kuid pärast püroaktsiooni jäi külaliste sektor vaikseks. „Nad olid ühtemoodi riides, tegid oma teo ära ja suitsukatte varjus kadusid nad öösse. Paarikümne tuhande euro võrra kergendame meie oma kukrut ja umbes sama palju bosnialased.“

Kas vahejuhtum muudab kuidagi Lilleküla staadioni turvameetmeid? „Kui meenutada eelmist siin toimunud Bosnia mängu, kui neid oli ligi 2000, nähti tohutult vaeva, et nad ei saaks pürotehnikat sisse tuua. Ju nad ikkagi tõid, kuid tookord läks Bosnial hästi ja polnud põhjust seda kasutada. Täna (eile – toim) kirjeldasid spetsialistid, et nad kasutasid väga peenikesi vardaid. Kui ilm on selline, siis on paksudes riietes inimeste kõiki varrukaid väga keeruline läbi otsida. Kui ikka väga tahad jama teha, siis küll sa ka teed.“

Muuhulgas käib UEFA Superkarika finaali kolmas koosolekute voor ja Tallinnas viibis umbes 20 ametnikku. Pohlak selgitas, et nende silmis turvafirma kindlasti plusspunkte ei teeninud.