Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA alustas 14. septembril tuleva aasta MMi mängude piletite müügiprotsessi ning täna keskpäeval lõppenud peaaegu kuuajalise perioodi jooksul esitati ligi 3,5 miljonit avaldust!

FIFA kodulehe teatel on täpne arv 3 496 204. MMi finaali soovib vaadata juba rohkem kui 300 000, avamängu umbes 150 000 huvilist. See tähendab, et kõigile ülejäänud mängudele on olemas juba keskmiselt 49 000 soovijat.

Tõsi, 70 protsenti taotlustest on esitanud venelased ise - võistlust korraldava riigi kodanikele on olemas ka ülejäänutest mitu korda odavamate piletite kategooria. Muu maailma turu odavaimad hinnad on 105 dollarit - alagrupimängude kolmanda kategooria kohtade piletitele. Väljastpoolt Venemaad on enim piletisoove esitatud Saksamaalt, Brasiiliast, Argentiinast, Mehhikost, Inglismaalt, USAst, Kolumbiast, Egiptusest, Hiinast ja Poolast.