Eesti aja järgi täna kell 20 visatakse esimesed pallid õhku korvpalli Euroliigas. Sarja koduleht otsis vastust küsimusele, milline oli klubide poolt suvel parim värbamine, kes on võitjasoosik ja kes parim uustulnuk?

Viiest spetsialistist - kelle seas on Itaalia, Türgi, Kreeka ja Euroliiga enda ajakirjanikud, lisaks TV-kommentaatorina töötav sarja omaaegne võitja Joe Arlauckas - kaks pakub ägedaima värbamisena Sergio Rodriguezi tuleku Moskva CSKAsse. Luca Chiabotti La Gazzetta dello Sportist ütleb aga, et Rodriguez oleks liiga lihtne vastus - see oli Miloš Teodocita jäänud armeeklubi sisuliselt ainus valik. Chiabotti pakub, et võtmetähtsusega on hoopis Brad Wanamakeri siirdumine valitseva meistri Istanbuli Fenerbahce ridadesse.

Kreeka sulesepp Antonis Kalkavouras ootab palju Pireuse Olympiacosesse siirdunud lätlaselt Janis Strelnieksilt ning Euroliiga kodulehe mehe Frank Lawlori hääl läheb Wanamakeri kombel samuti Fenerbahcesse liikunud Nicolo Mellile.

Võitjana näeb kaks meest Fenerbahcet, kaks tükki CSKAd ja üks Olympiacost. Valitsev meister jäi küll ilma NBAsse siirdunud Ekpe Udoh'st ja Bogdan Bogdanovicist, kuid asemele saadi viis uut meest ja pink on nüüd pikem. CSKA-le lisandusid aga lisaks Rodriguezile Will Clyburn, Othello Hunter, Leo Westermann.

Parima uustulnukana näeb kaks meest suvel Makedoonia koondisega Tallinnas käinud, MIlano klubisse siirdunud mängujuhti Jordan Theodore'it. Ühe hääle saavad Peterburi Zenitist Vitoriasse liikunud lätlasest äär Janis Timma ning Istanbuli Anadolu Efesesse siirdunud korvikütid Errick McCollum ja Ricky Ledo.