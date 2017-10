Põlva käsipallitreenerit Kalmer Mustingut pole veel nähtud käega löömas. Nii on ka sel nädalal, kui tema juhendatav Serviti sõidab Horvaatiasse, eurosarja kordusmängule kaheväravalises kaotusseisus.

Serviti alistus eelmisel nädalal EHFi karikasarja teises eelringis kodusaalis Našice Nexele teatavasti 25:27 ning vajab võõrsilt seega vähemalt kolmeväravalist võitu. "Põhisõnum mängijatele ja poolehoidjatele on, et kaotada pole meil midagi, ainult võita!" hüüatas Musting alaliidu pressiteate vahendusel. "Läheb äärmiselt keeruliseks, aga loodame üllatada nii ennast kui ka vastast. Meil on mitu kohta, kust juurde panna."

Serviti hoidis end mängusoojas, alistades kolmapäeval võõrsil Viimsi 37:20. Ööl vastu homset hakatakse juba sõitma Põlvast Riia poole, kust lennatakse Varssavi kaudu Zagrebisse. Seejärel tuleb sõita veel kolm tundi bussiga Našicesse. "Kokku vähemalt 15-tunnine reis ja õhtuks on veel treening plaanitud," kirjeldas Musting põlvalaste ajakava.

Mäng lgab laupäeval Eesti aja järgi kell 19.