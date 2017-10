Kahe nädala pärast Walesis peetaval autoralli MM-sarja etapil koguni nelja WRC autoga välja tulev Hyundai otsustas, et Austraalias peetaval viimasel etapil seda taktikat ei kasutata.

Kui äsja pidi Hispaania MM-etappi kõrvalt vaatama uusmeremaalane Hayden Paddon, siis Austraaliasse ei sõida kogenud Dani Sordo (Hispaania). Walesis on kohal aga nii Paddon, Sordo, sügisel meeskonnaga liitunud norralane Andreas Mikkelsen kui ka Hyundai esisõitja Thierry Neuville (Belgia).

"Austraalia puhul läheb logistika nii keeruliseks, et me ei suuda seal nelja autoga välja tulla. See oleks olnud ideaalne lahendus. Sellegipoolest tahame hooaja lõpetada parimal võimalikul viisil ja seada end järgmiseks hooajaks heasse positsiooni," ütles Hyundai rallitiimi boss Michel Nandan väljaandele Motorsport Week.

Mikkelseni palkamise ja nelja auto taktika kasutamise peamine eesmärk oli vähendada tiimide arvestuses vahet M-Spordiga ja sõitjate arvestuses teha raskemaks Sebastien Ogier' elu. Kumbki ei õnnestunud, sest M-Sport vajab meeskondliku tiitli kindlustamiseks vaid nelja punkti ja Ogier edestab kolmandaks langenud Neuville'i 38 silmaga.