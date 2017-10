„Ala eestvedajate, sportlaste ja treenerite maksimaalne pühendumine, pikaaegne süstemaatiline ja professionaalne töö alaliidu ja klubide tasemel on toonud tulemuse, kus aastatel 2000 – 2017 on Eesti sõudjad võitnud kokku 23 täiskasvanute ja 19 noorte tiitlivõistluse medalit.

See on muljetavaldav saavutus. Olen veendunud, et nagu kõik eelmised medalivõidud on sõudmise arengule hoogu juurde lükanud, on samaväärne mõju ka sellel aastal võidetud MM´i medalil. Õnnitlen EOK poolt veelkord paarisaerulise neljapaadi pronksise meeskonna liikmeid Kaspar Taimsood, Tõnu Endreksoni, Allar Raja ja Kaur Kuslapit, treenerit Matti Killingit ja kõiki, kes selle saavutuse sünnile kaasa aitasid!“ lausus Sõõrumaa.