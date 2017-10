Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas lähevad sel nädalavahetusel Anfieldil vastamisi Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool ja Manchesteri United. Kaotuse korral võib meie mehe leivaisa liiga liidrist juba kümne punkti kaugusele pudeneda.

Jürgen Kloppi hoolealused jäävad juba praegu, seitse vooru pärast meistrivõistluste algust, kõrgliiga esimesest maha seitsme punktiga ning eelseisev kohtumine Manchesteri hiiuga on võimaliku kuldmedali soovi silmas pidades ääretult oluline.

Liverpooli klubi legendi Jamie Carragheri arvates on aga juba praegu mõttetu rääkida biitlite sünnilinna klubist kui tiitlipretendendist.

"Liverpool ei võida tänavu tiitlit. Ma ei usu, et Jürgen Klopp üldse karika Anfieldile tuua suudab," arvab endine keskkaitsja. "Ma ei kindel, millal mu vana klubi taas tiitli võidab. Kindlasti ei juhtu see lähimas tulevikus."

"United, City ja Chelsea on väga võimsad ja hea hooga eest ära läinud," selgitab mees. "Neil on finantstugi ja võitmine on kultuuri osa juba seal. Liverpoolis hetkel nii pole."



"United ei löönud mullu piisavalt väravaid, seega nad ostsid omale Romelu Lukaku," lausub Carragher. "Ta polnud nende esimene vaik. Nad jahtisid Antoine Griezmanni ja Alvaro Moratat, kuid kui need variandid ära kukkusid, siis Mourinho ei jäänud niisama käed rüpes seisma. Ta ei oodanud aasta aega Griezmanni järel. Ta tahab praegu võita."