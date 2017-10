Äkki kõlab rahva seast sõbralik hüüe: „Gross, loed kaarti või?“ Tänaku paarimees vastab muiates: „Ma vähemalt üritan!“ Tõsilugu, Tänaku kaardilugejaks on tuntud rallimees Georg Gross, kes on enda jaoks täiesti uues ametis.

Peagi istuvad mehed taas autosse, ületavad poodiumi ja liiguvad esimese kiiruskatse stardi suunas. Kuressaare kesklinnas on huvilisi palju, kuid tegelik rahvamass oli tolleks ajaks juba raja ääres.

Katse start hilineb veidi, kuid mitte liiga palju. Muuhulgas sosistatakse, et 50. Saaremaa ralli võib jääda viimaseks. Samas võib rallifännide lohutuseks öelda, et linnaisad töötavad juba selle nimel, et kindlasti ka järgmise aasta rallile korraldaja leida. Liigselt ei tasu muretseda, pigem tuleb täiel rinnal juubelirallit nautida!

Peagi jõuab Tänak võidukalt legendaarse Kaugatoma katse lõppu: "Täitsa lahe, tundub, et rahvast on palju. Teed on libedad ja nalja saab. Täitsa lahe on vana autoga sõita. Georg jõudis kenasti kaarti lugeda.“

Teise ehk Taritu kiiruskatse finišis edestab Tänak kokkuvõttes Siim Plangit juba 16,9 sekundiga. Pole midagi teha, esimese istumise all on Fordi WRC, teisel Škoda R5 auto. „Esimesel katsel oli hea kinnitambitud tee, aga siin oli mudakiht peal, et kitsad kiviaiavahed olid päris põnevad. Georgi on õhetama võtnud küll, aga siiamaani saab hästi hakkama küll,“ ütleb Tänak.