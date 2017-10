Maagiline seitse. Liverpool on viimasest seitsmest kohtumisest võitnud ainult ühe mängu. Inglismaa kõrgliigas hoitakse hetkel seitsmendat kohta, täpselt seitse punkti Manchesteri duetist maas.

Lisaks on biitlite sünnilinna klubi välja suutnud langeda ka liigakarikast ning Meistrite liigas on neil ainsa inglise klubina veel kahe vooru järel võiduarve avamata. Kas Jürgen Kloppi pea kohal võib varsti vallandamiskirves rippuda?



"Kui nad mind praegu vallandavad, siis ma ei usu, et nad leiaksid treeneri, kes suudaks seda tööd paremini teha," sõnas Klopp mängueelsel pressikonverentsil. "Ma ei arva, et ma olen perfektne, aga praegusel hetkel on keeruline paremaid variante leida."



"Me pole esimestest meeskondades nii palju maas," lausus sakslane. "Kui tuleksin täna uue peatreenerina klubi tüüri juurde ja kõik annaksid meile rahulikult aega atra seade, siis oleks kõik ideaalne."



Liverpool võõrutab koduse Anfieldil täna kell 14.30 algavas kohtumises liiga liidrit Manchester Unitedit.