Ameerika Ühendriigid on marus. Nende jalgpallikoondisele tehti liiga! Kohtumises Panama ja Costa Rica vastu ei ületanud Gabriel Torrese viigiväravaks loetud tabamus selgelt väravajoont. Palliplatsil on kõik kohtuniku otsused aga lõplikud, mistõttu on läbi ajaloo erinevaid fantoomväravaid ette tulnud küll. Õhtuleht heitiski kummitustabamustejahil põgusa pilgu ajalukku.

Gabriel Torres, Panama - Costa Rica

Enne, kui annaalidest leitud tabamused teieni toome meenutame ka kõnealust Panama mehe "tabamust".