50. Saaremaa ralli ülikindlalt võitnud Ott Tänak kiitis võistluse järel kaardilugejana debüteerinud Georg Grossi.

"Ulme asi, mida ta tegi. See, mida Georg tegi on imeline," jagus Tänakul Grossile - kes tavaliselt ise rooli keerab - vaid häid sõnu. "Arvasime, et ta ei saa hakkama. On väga palju kaardilugejaid, kes ei saaks. Ma ise sellist asja ei teeks!"

Samuti jäi rahule ka kaardilugeja. "Lõpp oli väga kihvt. Viimane katse oli väga kiire. Hakkas sassi natuke minema. Õnneks suutsime Otiga hästi ühel lainel olla," võttis Gross ralli järel kogemuse kokku ning lisab: "Lõpuks tuli juba väga hea tunne peale."

Lisaks sellele, et võidukas ekipaaž oli omapärases koosseisu polnud võistlus sugugi lihtne. "Olud olid tõesti keerulised. Isegi mulle väga rasked," tõdes Tänak. "Aga väga nauditav ralli ja kogemus tuleb kasuks."