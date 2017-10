Arsenalt sai võõral väljakul hästi minema, kui haarati mänguohjad ning 39. minutil pääseti Per Mertesackeri väravast juhtima. Suuri ohumärke ei pakkunud ka teise poolaja algus, kuniks 70ndate minutiteni.

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga suurim üllataja on tänavu olnud Watford, kes alistas tänases viimases kohtumises 2:1 Arsenali.

Mullu napilt Premier League´i püsima jäänud Watfordi hooaeg on saanud hillgava stardi, kui kaheksast mängus on kaotatud vaid üks. Lisaks on teenitud neli võitu ja kolm viiki, mis annab tabelis kõrge neljanda koha.