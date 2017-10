Hiinas peetud Shanghai ATP tenniseturniiri võitis vanameister Roger Federer (ATP 2.), kui alistas finaalis Rafael Nadali (ATP 1.).

36aastasel šveitslasel täna maailma esinumbriga suuri raskusi ei tekkinud, kui ta pani oma paremuse maksma kahes setis 6:4, 6:3.

Igipõlised rivaalid on omavahel vastamisi läinud 39 korral ning 15 kohtumist on võitnud Federer. Lisaks oli see talle viiendaks järjestikuseks võiduks 31aastane Nadali üle.

Šveitsi tenniselegendi jaoks oli see juba 94. ATP-turniiri võiduks. Tänavu on Federer triumfeerinud koguni kuuel võistlusel. Ühtlasi on ta tänavuse aasta jooksul kaotanud esikümne tennisistidele vaid ühel korral.