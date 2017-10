Värskelt avaldattud tennise maailma edetabelis on Luksemburgis täna WTA turniiri alustav meie esireket Anett Kontaveit jätkuvalt 35. positsioonil.



Meie idanaabrite juures Kremli karikaturniiril põhiturniirile pääsemise eest heitlev Kaia Kanepi kerkis võrreldes möödunud nädalaga ühe koha võrra, asudes nüüd 109. tabelireal.



Naiste esikümnes muutusi pole toimunud, edetabelit juhib endiselt rumeenlanna Simona Halep Garbine Muguruza ja Karolina Pliskova ees.



Meeste maailma edetabelis hoiab esikohta endiselt Rafael Nadal, teiselt tabelirealt leiab äsja Hiinas peetud Shanghai ATP tenniseturniiri finaalis hispaanlase alistanud vanameistri Roger Federeri ja kolmas on britt Andy Murray.



Meie tennisistidest on Jürgen Zopp kerkinud 11 koha võrra 180. positsioonile, Vladimir Ivanov langes üheksa koha võrra 510. tabelireale.