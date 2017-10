Rain Veidemani koduklubi Udine alistas eile Itaalia esiliigas 3. voorus lisaajal 80:79 Orasi Ravenna meeskonna. Sealjuures mängis Udine neljandal veerandajal maha 15punktilise eduseisu ning lisaajal oli just Orasi meeskonnal kasutada viimane rünnak, mis paraku neile edu ei toonud.



Algviisikusse kuulunud Veideman (33 min) tõi Udinele 15 punkti, noppis kolm lauapalli ja jagas viis korvisöötu. Sellega oli ta oma meeskonna paremuselt teine punktitooja.



Tänasel päeval hingab kõige kergendatumalt ilmselt klubi peatreener Lino Lardo, kelle pea kohale tiimiboss Alessandro Pedone suure kirve oli riputanud.



Nimelt alustas Udine Itaalias esiliigas tänavu kahe kaotusega ning säärane asjade käik polnud klubijuhile sugugi mokka mööda.



"Tahan Lino Lardoga kohtuda, sest ma ei taha enam näha, kuidas meeskond kokku variseb ja mängib ilma hingeta. Vabandan isiklikult fännide ees, et Udine nii nõrga esituse pakkus. Järgmisel pühapäeval (kohtumine Orasi vastu) nõuan võitu," kirjutas klubijuht pärast teises voorus saadud kaotust Facebookis.



Nagu näha, oli kohtumisest kasu, sest eile võit tuli. Mis sest, et kole.