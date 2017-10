Tennisist Jürgen Zopp (ATP 191) võitis Stockholmis peetaval ATP turniiri kvalifikatsiooni avaringis 6:4, 6:2 Fred Simonssonit (ATP 682), kuid pidi teises kohtumises tunnistama Jerzy Janowiczi (ATP 145) nappi paremust 1:6, 7:6(3), 4:6.

Kuna põhitabelist hispaanlane Nicolas Almagro oma kohast loobus, pääseb tema asemel võistlema kvalifikatsiooniturniiri õnnelik kaotaja, kelleks on Zopp, kirjutab tennis.ee. Õnn oli seekord napimast napim. Õnnelikuks kaotajaks on kvalifikatsiooni finalist, kes omab neist kõige kõrgemat edetabelikohta. Zoppil on see 191., aga ameeriklasel Tim Smyczekil 192.

Põhitabelis on Zoppi avaringi vastaseks 29aastane slovakk Lukas Lacko (ATP 117), kes pääses turniirile samuti läbi kvalifikatsiooni. Kohtumine peetakse homme viimase mänguna.

Möödunud aastal jõudis Zopp Stockholmis põhiturniiril teise ringi, kus kaotas Grigor Dimitrovile. Bulgaarlane on ka seekord võistlustules ja omab esimest paigutust. Tennisetippudest on kohal veel lõuna-aafriklane Kevin Anderson, ameeriklane Jack Sock ja argentiinlane Juan Martin Del Pot