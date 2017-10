Täna hommikul vallutas Eesti spordimeedia uudis, et rallipiloot Ott Tänak vahetab uuel aastal M-Spordi Toyota auto vastu. Ala asjatundja Margus Kiiver ei näe tiimivahetuses riskikohti. "Toyota näitas sel aastal, et on väga tugev meeskond," lausus Kiiver Õhtulehele. "Aasta alguses ei oodanud neilt uustulnukana keegi nii häid tulemusi. Nad on rallisid võitnud ja MM-tabelis hea koha peal. Minu hinnangul saab siit ainult paremaks minna. Toyota tehas on huvitatud ka ralliharu maailma tippu tõusmisest, kus aastaid tagasi oldi. Ma ei näe riskikohti. Loomulikult võib öelda, et ka Citroen pidi kõigi arvates tänavu maru hea autoga tulema, aga pole hästi välja kukkunud. Aga Toyota tänavune aasta näitas, et on ehitatud võiduvõimeline auto. Ei näe mingit põhjust, miks järgmisel aastal teistmoodi peaks olema. Usun, et see pole vale valik."

Palju on rallimaailmas räägitud sellest, et M-Sport ei pruugi järgmisel aastal nii konkurentsivõimeline olla, sest neil lihtsalt pole nii palju raha kui tehasetiimidel. "Ma ei usu, et teised aastaga väga palju eest ära liiguvad," ütles Kiiver. "Kindlasti [tehasetiimidel] mingid eelised on. Hästi palju sõltub sellest, kui palju M-Sport panustab ja kes seal sõidavad."

"Võib-olla Ott vaatas Toyotaga liitudes natuke pikemat plaani. Toyota on ikkagi tehasena kinnitanud, et osalevad sarjas mitu head aastat." Kiiver lisas, et oli enne ametlikku kinnitust Tänaku tuleviku osas täiesti kahe vahel. "Ta on Fordiga väga-väga sina peal, sest on arendusprotsessi juures olnud. Ta on ise öelnud, et auto teeb täpselt seda, mida tema tahab. Järgmiseks aastaks olnuks hea stardiplatvorm." "Teisest küljest, usun, et ta suudab järgmisel aastal Toyotaga piisavalt kiiresti ja hästi kohaneda. Kohanemine ongi ainuke küsimärk, aga usun, et professionaalina ei ole siin mingit küsimust. Asjad ei saa nii öö ja päev olla. Oti näol on tegemist profiga, kes oskab oma sõnumit - mismoodi ta tahab, et auto käituks - inseneridele väga hästi ja selgelt edasi anda ja vajadusel protsessi sekkuda." "Võime vaadata kas või nii pidi, et Ogier tuli uude meeskonda, ei saanud väga palju testida, aga täna ometigi liigub MM-tiitli poole. See ongi proffide tunnus. Usun, et Ottki on Sebastienilt õppinud, et kõiki katseid ei pea võitma."