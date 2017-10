Euroopa jalgpalli Meistrite liiga tänases avakohtumises tegid Aserbaidžaani klubi Qarabag ja Madridi Atletico 0:0 viigi.

Et Qarabag on esimene Aserbaidžaani klubi, mis jõudis Meistrite liiga põhiturniirile, sündis Bakuus killuke riigi vutiajalugu. Sealjuures mängis Qarabag lõpus arvulises vähemuses, sest 75. minutil sai teise kollase kaardi Dino Ndlovu.

Atletico on kolme vooruga teeninud vaid kaks punkti, Qarabagil on üks punkt. Kell 21.45 lähevad C-grupis vastamisi kuus punkti kogunud Londoni Chelsea ja nelja punkti peal olev AS Roma.