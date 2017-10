Eile teatati, et Eesti parim rallimees Ott Tänak lahkub aasta lõpus M-Spordi meeskonnast ja liitub Toyotaga. Oti isa Ivar Tänak rääkis TV3 "Seitsmestele", et poeg astus karjääris sammu edasi.

„See oli tema otsus ja ma arvan, et see polnud kerge. Ta on ikkagi M-Spordis üles kasvanud ja harjunud nende inimestega koos töötama. Eks alati tuleb aeg edasi liikuda. Toyota on arenev tiim ja Jaapani tehas tahab maailmameistriks tulla. Kui Ott saab oma osa anda, on see väga rõõmustav,“ rääkis Ivar Tänak. Ta lisas, et Toyotaga liitumist võib pidada Oti karjääris edasiminekuks.