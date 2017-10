Korvpalli Euroliiga teine mängudevoor algas Tel Avivis, kus kohalik Maccabi sai põnevas heitluses 74:68 jagu Vitoria-Gasteizi Baskoniast.

Maccabi võitis 10 600 pealise kodupubliku ees avaveerandi 19:16, poolajaks kasvas edu üheksale punktile. Seejärel suutsid baskid mängu võrdsemaks muuta ja kümme minutit enne matši lõppu oli Maccabi edu vaid kolm punkti. Baskonia võitles küll lõpuni, kuid kaotusest seekord pääsu polnud.

Võitjate resultatiivseimana viskas Norris Cole 24 punkti, võttis maha 3 lauapalli ja andis lisaks ka 5 korvisöötu. Deshuan Thomas lisas 17 punkti. Baskonia särgis säras 22 silma kogunud Rodrigue Beaubois.

End of the game in Tel Aviv ⤵️ pic.twitter.com/Qxh8zEhdbP

Möödunud aastal Euroliigas kaheksa hulka jõudnud Ateena Panathinakos võitis veidi hiljem alanud kohtumises kindlalt 93:83 Bambergi Brose Basketit. Juba avaveerandil soliidse edu sisse saanud kreeklased olid kogu matši vältel paremas hoos, üleplatsimehena viskas Nick Calathes 23 punkti.

.@paobcgr gets its 1st win in this EuroLeague season by beating @BroseBamberg behind @Nick_Calathes15's 23p, 6a.#GameON pic.twitter.com/EKa2ZFWUYj