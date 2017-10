Mesut Özili võimalikust lahkumise üle Londoni Arsenalist on spekuleeritud pikk aega ning nüüd tundub, et asi muutus just veel kindlamaks.



Nimelt olevat Özil meeskonnakaaslastele öelnud, et on tõepoolest Arsenalist lahkumas ning liitumas Manchester Unitediga.



Sakslase leping Kahurimeestega (Arsenali hüüdnimi - toim.) lõppeb järgmine suvi, seega kui Arsene Wenger jaanuarikuisel üleminekuaknal poolkaitsjat müüma ei soostu, võib Londoni klubi mehest juulikuus niisama ilma jääda.

Manchesteris ootaks Özili ees oma kunagine peatreener Jose Mourinho, kellega ta Madridi Realis mängides kokku puutus. Kolme aastaga käis sakslane Mourinho käe all platsil 157 kohtumises ja lõi selle ajaga 27 väravat, võites nii Hispaania liiga kui ka karika.