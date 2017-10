Tänavu suvel tegi 16aastane Kerr Kriisa oma noorel sportlasteel tähtsa otsuse. Pärast nelja hooaega BC Tartu korvpallikoolis otsustas mees Saksamaale sealse tippklubi Bambergi Brose noortesüsteemi siirduda.

Praeguseks on legendaarse Valmo Kriisa poeg Kesk-Euroopas veetnud kaks ja pool kuud. 187cm pikkune mängujuht oli üks neljast Bambergi noortemeeskonnaga liitunud mängumehest. Lisaks eestlasele ühinesid Bambergi klubi järelkasvuga horvaat Leon Bulic, läti juurtega tsenter Jekabs Beck ja kohalik mängumees Moritz Plescher.

"Bambergi süsteem ja organisatoorne pool on Euroopas üks parimaid ja tingimused on samamoodi väga hea," sõnas mees klubi kodulehe antud usutluses. "Tunnen, et saan siin kõige paremini areneda, nii platsi peal kui ka kõrval."

Esialgu mees endale erilisi ootusi pannud pole ja keskendub oma mängu arendamisele. "Tahan lihtsalt saada paremaks mängijaks ja meeskonnakaaslaseks," lausus Bambergiga 3+2 aastase lepingu sõlminud eestlane.

2017. aasta suvel toimunud U16-vanuseklassi EMil olid Kriisa näitajad keskmiselt mängu kohta 11,9 punkti, 5,3 lauapalli ja 3,4 resultatiivset söötu.

Aastatel 2002-2004 mängis Bambergi ridadest ka Gert Kullamäe.