Eesti jalgpalli meistriliiga liider FC Flora alistas täna võõral väljakul Narva Transi koguni 7:0.

Avapoolajal rahulikult võtnud tallinlased avasid skoori 21. minutil ning kümme minutit hiljem eduseis duubeldati. Mõlemad väravad said kirja Rauno Sappinen.

Suuremaks paugutamiseks läks aga teisel poolajal. 48.-56. minutini skooris Flora neljal korral. Autoriteks Mihkel Ainsalu, Brent Lepistu, sel hetkel juba kübaratriki kirja saanud Sappinen ja Martin Miller. Lõppseisu 7:0 vormistas Sappineni neljas tabamus 89. minutil.

Floral on nüüd 34 mänguvooruga kirjas 86 punkti. Tiitel kindlustatakse juhul, kui Levadia (33 vooruga 79 punkti) homme Viljandile kaotab. Tõenäolisem on aga stsenaarium, et Flora alistab tuleval nädalal eelviimases ringis Tammeka, millega võidukarikas käes ongi.