Paljukordne olümpiavõitja ja maailmameister, 100 ja 200 meetri jooksu maailmarekordiomanik, tänavu kerghgejõustikuga lõpparve teinud 31-aastane Usain Bolt tahab järgmisel aastal alustada... jalgpallurikarjääri!

Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA kodulehele antud pikas usutluses lausus Bolt, et mängiks nüüd meelsasti jalgpalli, sest tegi kergejõustikuga lõpparve. "Rääkisin sellest ühes intervjuus ning minu poole pöördusid paljud klubid. Kahjuks ei ole ma pärast augustis saadud vigastust olnud võimeline harjutama. Loodan, et suudan 2018. aastal pidada mõne mängu," ütles sprindi pikaajaline valitseja, kes tänavusel MMil Londonis pidi leppima ainult pronksiga 100 m jooksus.

Bolt on suur jalgpallifänn, tema lemmikklubi on Manchester United. Kolm aastat tagasi lubas Jamaika koondise tollane peatreener Bolti koondisse võtta. Mullu novembris teatati, et sprindiäss hakkab harjutama Dortmundi Borussiaga.