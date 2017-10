Sõber küsib teiselt.

"Nii et jätsid oma sekretäri palvel joomise maha?"

"Jah."

"Ja suitsetamise samuti?"

"Just nii."

"Jaraha peale ka enam kaarte ei mängi?"

"Ei."

"Miks sa siis temaga abiellunud pole?"

"Noh, kuna ma olin muutunud kaineks ja arukaks, siis taipasin, et võin teha palju parema partii..."