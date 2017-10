Julia, said Sa oma ülesannetega hakkama ankrunaisena? „Raske küsimus. Ma ei tea, kuidas teistele tundus, aga mulle meeldis mu vehklemine. Olen väga tänulik, et oli selline au ja võimalus lõpetada matši. See aitab rohkem areneda. Sain hästi suure kogemuse.

On siis viimasena rajale minnes pinge suurem?

"Proovisin säilitada külma närvi. Saksa matšis ei tulnud see välja. Mäletan, et kui minut oli lõpuni ja seis oli võrdne, siis tundsin, kuidas keha läheb krampi. Mul on paar korda varem ka nii olnud. Kui pinge on liiga suur, jäädki krampi. Närvitsesin liialt, tuleb lõdvalt vehelda, nagu ikka."

Närvipinge oli otseselt tingitud skoorist?

"Jah. Ja sellepärast ka, et ei tahtnud kuidagi võistkonda alt vedada."

Kaido pani Sind ka Venemaa vastu viimases vahetuses Tatjana Gudkova vastu, kellele Sa eile kaotasid. Kas lootsid, et äkki ta paneb kellegi teise?

"Ma isegi ei mõelnud, kas kaotasin või mitte. Ma ei kaota ju talle iga kord. Olen võitnud ka. Võib-olla sain praegu väga hea trenni ja kui järgmine kord kohtume, siis mul on natuke rohkem kogemust. Ei kartnud. Olen alati valmis vehklema, kas viimasena või ükskõik mitmendana."

Kas pärast kaotatud veerandfinaali oli raske end kaheks järgnevaks matšiks kokku võtta?

„Natuke küll. Andsime sakslastele väga hea lahingu, ei kaotanud suurelt, võitlust oli. Aga pärast seda matši oli tuju natuke halvem. Samas saime aru, et vehkleme kodupubliku ees, peame end kokku võtma ja paremad [edetabeli] punktid kätte saama."

Ukraina ja Venemaa vastu muutsite taktikat ründavamaks.

"Olime natuke julgemad. Kaotusega pinge natuke langes. Kaido ütles ka: "No tüdrukud, näen hoopis teist vehklemist. Võiksite koguaeg natuke lõdvemalt vehelda.""

Kui Irina tagasi tuleb, kas temast saab taas ankrunaine või võiksid Sinagi veel proovida?

"Ira vastu mul kindlasti midagi ei ole. Ta on kõige kogenum ja teab seda rolli nii hästi. Aga oleks hea, kui Kaido paneks vahel kedag iteist viimast matši tegema. Võib-olla mitte nii otsustavat, aga keegi võiks olla valmis Irat asendama, kui tal midagi juhtub ja ta ei saa võistelda."

Tänase järgi oled Sa valmis?

"See oli tegelikult mul esimene kord. Oli natuke hirmus, aga arvan, et sain päris ilusti esimese korra kohta hakkama. [Kohanemisega] läheb ikka aega, see on väga suur vastutus."