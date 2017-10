Aprillis emaks saanud ja seepärast kaheksa kuud vehklemisrajalt eemal olnud Lehis kuulus viimati naiskonda eelmisel sügisel Hiina MK-etapil, kus saavutati neljas koht.

Ta lausus, et väga lahe on tagasi olla. "Võistkonnas on alati tore vehelda, emotsioon on kuidagi teine. Teised karjuvad ja annavad emotsiooni juurde. Väga lahe! Üks kõigi, kõik ühe eest."