Korvpalli Euroliiga teine mängudevoor on selja taga ning lisaks tavalistele kossusõpradele pakkus see rõõmu ka statistikagurmaanidele, kes järgnevad arvud kokku said lüüa.

33 - oli Valencia mängumehe Erick Greeni PIR (mängija reiting), mis on mehe enda ja ka Hispaania valitseva meistri rekord.

2504 - punkti on Paulius Jankunas visanud nüüd Euroliigas, tõustes sellega kõigi aegade edetabelis kaheksandaks mööda Dimitris Diamantidisest ja Mike Baitstest.



53 - punkti viskasid Maccabi pingimehed möödunud nädalal 74:68 võidumängus Baskonia vastu. Resultatiivseim varumees oli Norris Cole 24 punktiga. Iisraeli klubi algviisik panustas võitu vaid 21 silmaga.

2033 - päeva pidi Panathinaikose mängumees Ian Vougioukas ootama, et taas jõuda kahekohalise arvu punktideni. Viimanti juhtus see Tel Avivi Maccabi vastu 2012. aasta 27. märtsil.



2000 - Ante Tomic tõusis neljandaks keskmängijaks, kes euroliigas nüüd üle 2000 punkti visanud. Auväärses klubis on veel ka Nikola Vujcic, Giannis Bourousis ja David Andersen.



5 - aastat ei näinud Euroliiga mängudel Marco Keselji, kes nüüd Crvena Zvezda ridades taas Vana Maailma tugevaimas klubikorvpalli sarjas platsile jooksis.



Euroliiga teise nädala tipphetked: