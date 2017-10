Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras positiivse dopinguproovi andnud noorujujale kaheaastase võistluskeelu.

Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk märkis, et kuna tegemist on alaealise sportlasega, ei näe maailma dopinguvastane koodeks ette sportlase nime avalikustamist, kuid karistuse kandmist jälgivad alaliit ja Eesti Antidoping hoolikalt.

„Lisaks algatasime täiendava uurimise, et välja selgitada, kuidas keelatud ained üldse noore inimeseni jõudsid. See on ka hoiatus võimalikele dopingutarvitajatele ja dopingu tarvitamise õhutajatele – me suhtume keelatud ainetesse väga tõsiselt, karistame pettureid ning otsime üles ka need, kes noortele dopinguaineid pakuvad,“ ütles Kivinukk pressiteate vahendusel.