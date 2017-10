Jalgrattur Rein Taaramäe võttis äsja lõppenud hooaja kokku oma Facebooki lehel. Nagu selgus, siis taas oli tal probleeme tervisega.

"Polnud just parim aasta, aga mitte ka kõige hullem, mis olnud. Päriselt keeras hooaja untsu terviseprobleem, mille täpse nimetuse jätan saladuseks. Hea on see, et probleemi alge on tänaseks teada ja tänu sellele ei tohiks enam tulevikus sarnaseid jamasid tekkida," kirjutas ta.

"Aastaga väntasin üle 34 000 km, mis on ka läbi aastate suurim kilometraaž, kuid hooaeg pole ka never nõnda pikk olnud. Esimene start oli 01.02 ja viimane velotuur lõppes läinud teisipäev - 24.10. Siinjuures ei saaks öelda, et toss väljas oleks, pigem vastupidi. 93 starti on ka number milleni ma vist varasemalt jõudnud pole (selle arvu poolest lausa viiendal real aasta edetabelis)," lisas uuel hooajal Prantsusmaa klubi Direct Energie särki kandev Taaramäe.