M-Spordi eratiimi edu Hyundai tehasemeeskonna ees enne viimast Walesi rallit oli 83 punkti. See tähendas, et Malcolm Wilsoni hoolealustel oli vaja finišisse tuua vaid üks masin, et konstruktorite arvestuses üldvõit võtta.



Nii nugade peale olukord siiski ei läinud. M-Sport valitses Elfyn Evansi näol Suurbritannia teedel toimunud kihutamist sisuliselt algusest lõpuni ning lõpparvestuses noppisid Fordi roolivad piloodid Walesi teedelt esimese [Elfyn Evans], kolmanda [Sebastien Ogier] ja kuuenda [Ott Tänak] koha.



Ühtlasi suutsid tänavu võidurõõmu tunda kõik M-Spordi sõitjad. Kui Evans oli parim Walesis, siis Tänak maitses võidušampust Itaalias ja Saksamaal ning Ogier oli parim Monte Carlos ning Portugalis.



Wilsoni eratiim on poodiumi teisele astmele tõusnud igal rallil. Kõige kehvemini läks neil Soomes, kus Evans lõpetas teisena, Tänak seitsmendana (tõi ikka kuuenda koha punktid, kuna eespool lõpetas väljaspool tootjate arvestust sõitnud Teemu Suninen - K.J. ), ning Ogier oli sunnitud katkestama.



Tootjate arvestus:

1. M-Sport 398

2. Hyundai 305

3. Toyota 241

4. Citroen 210